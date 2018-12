100.000 bezoekers voor film Todos lo Saben

De film ging eerder dit jaar op het filmfestival in Cannes in wereldpremière, waar het de openingsfilm was van het festival en meedong naar de Gouden Palm. Sinds 3 oktober draait de Spaanse thriller in Nederlandse bioscopen. De hoofdrollen worden vertolkt door Hollywood-koppel Javier Bardem en Penelope Cruz.

De film van de met twee Oscars bekroonde Iraanse regisseur Asghar Farhadi vertelt over een Spaanse vrouw die een leven heeft opgebouwd in Argentinië. Tijdens een bezoek aan Madrid verdwijnt haar dochter. Zij zoekt hulp bij haar Spaanse ex-vriend.