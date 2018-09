Kristen Stewart staat weer open voor mannen

„Ja, zeker wel”, antwoordt Stewart op de vraag of ze weer met mannen gaat daten. „Niet iedereen is zo als ik. Sommige mensen weten dat ze gegrilde kaas lekker vinden, dus eten ze dat voor de rest van hun leven. Ik wil alles proberen. Als ik de gegrilde kaas heb gehad heb ik zoiets van: dat was cool, wat komt hierna?”

Stewart zei in februari in een uitzending van Saturday Night Live nog dat ze ’echt, zo gay’ was. Ondanks de merkwaardige gegrilde kaas vergelijking, heeft ze een momenteel toch weer een relatie met een vrouw, het model Stella Maxwell, met wie ze naar verluidt samenwoont.

Vorig jaar had ze nog verkering met onder meer producent Alicia Cargile en de Franse zangeres Stephanie Sokolinski. Eerder had ze een relatie met haar Twilight-collega Robert Pattinson.