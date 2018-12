Inwoners van Helvoirt maken 80.000 euro buit bij overval

De spin-off De Buit draait om tien mensen die 80.000 euro buit maken tijdens een overval. Wie het lukt om twee weken lang uit handen te blijven van een speciaal rechercheteam mag zijn deel van de buit behouden. Dit maakte AVROTROS maandag bekend.

Tien inwoners van Helvoirt vormen in het nieuwe programma een gelegenheidsbende. Met elkaar beramen zij een overval op een bestelbusje met daarin 80.000 euro. Als de buit binnen is, dan wordt het geld verdeeld en is het ieder voor zich. De kandidaten moeten hun deel twee weken verborgen weten te houden, wel moeten ze het verplaatsen en delen ervan uitgeven.

De nieuwbakken ‘criminelen’ worden op de hielen gezeten door een team van doorgewinterde rechercheurs. Die gaan direct na de roof aan de slag en zetten alles op alles om de misdaad op te lossen. De uitzendingen van De Buit beginnen op maandag 7 januari om 20.25 uur.