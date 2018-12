Mick Harren met advocaat in nieuwe clip

Harren schreef al zijn emoties van zich af en maakte samen met zijn vaste muzikale productieteam en live band onder leiding van Marcel Schimscheimer het nummer Het Leven is een Leerschool. In de videoclip wordt extra duidelijk dat Mick het nummer maakte naar aanleiding van alle recente gebeurtenissen. In de clip worden de zanger en zijn zijn advocaat GertJan van Oosten onder vuur genomen door een jongen op een scooter.

„Niets is wat het lijkt in het leven en veel dingen worden verdraaid en soms opgeklopt, vandaar dat ik met een vette knipoog het verleden achter mij laat en de toekomst vol nieuwe kansen lachend omarm”, aldus Mick Harren in een verklaring.