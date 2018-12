’Dankzij mijn neefjes wilde ik Artemis Fowl maken’

Tijdens een vakantie merkte de acteur/regisseur dat zijn neefjes heel enthousiast waren over de serie. Hij besloot ze toen zelf ook eens te gaan lezen. Ook hij raakte in de ban van de boeken. Een paar weken na de vakantie werd hij gebeld door Disney. „Ze vroegen of ik de Artemis Fowl kende en of ik een mogelijke film zou willen regisseren”, vertelde Kenneth. Volgens de regisseur waren er al plannen. „Ze hadden een aantal scripts en onuitgewerkte ideeën liggen.”

Naar eigen zeggen is Kenneth drie jaar bezig geweest met het ontwikkelen van de film, die hem herenigt met Judi Dench. De Britse actrice speelde in verschillende van zijn films en toneelstukken. In Artemis Fowl speelt ze Julius Root, een oude soldaat. Volgens Kenneth vond de actrice het soms wel lastig om de man goed neer te zetten. „Maar door veel over de rol te praten en dingen uit te proberen is het toch goed gekomen”, zegt hij daarover.