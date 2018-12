Stoelen uit show Oprah Winfrey geveild

De stoelen, met elk een eigen herinneringsplaatje, worden geveild vanaf het betaalbare bedrag van honderd dollar, maar volgens TMZ kan de prijs al snel flink omhoog gaan als diehard fans de biedingen omhoog jagen. Als dat zo is, is dat voor een goede zaak: de opbrengst van de veilig gaat volgens hen naar de stichting van Oprah, Oprah’s Leadership Academy Foundation in Zuid-Afrika, die getalenteerde meisjes uit arme wijken helpt en opleidt.

The Oprah Winfrey Show stopte in 2011 na maar liefst 25 seizoenen en meer dan 4500 afleveringen.