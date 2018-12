Irene Moors, Victoria Koblenko en Gert Verhulst in Sterke Verhalen

In de eerste aflevering wordt het team van Peter versterkt door presentatrice Evi Hanssen en rapper Keizer. Richard Groenendijk krijgt hulp van cabaretier Erik van Muiswinkel en acteur Rick Paul van Mulligen. Door het stellen van slimme en tactische vragen proberen de teams in drie rondes te achterhalen of de verhalen waargebeurd of verzonnen zijn.

Peter en Richard ontvangen verder dit seizoen ook Frank Evenblij, Emilio Guzman, Igmar Felicia, Patty Brard, Sander Lantinga, Jordy Dijkshoorn, Olcay Gülsen, Raymond van de Klundert, Victoria Koblenko, Dave von Raven, Irene Moors, Gert Verhulst, Imanuelle Grives, Diederik Jekel, Leonie ter Braak, Joël Broekaert, Kees Tol, Nynke de Jong, Martijn Fischer en Loretta Schrijver.