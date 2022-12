’Harry en Meghan uitgenodigd voor kroning Charles’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Harry en Meghan zouden ondanks hun kritiek op het Britse koningshuis wel worden uitgenodigd voor de kroning van koning Charles. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. In de laatste drie delen van de docureeks Harry & Meghan vertellen de twee over hoe zij hun koninklijke titels neerlegden en welke problemen daarmee gepaard gingen.