Paris Hilton blij dat ze ’zoveel mensen gelukkig heeft gemaakt’

De serie stopte in 2007 maar dat weerhoudt Paris er niet van er een uitgebreide tweet aan te wijden. „Gefeliciteerd met de 15-jarige verjaardag, The Simple Life. Ik hou ervan! Ik deel zoveel geweldige en hilarische herinneringen met Nicole.” Om gespeend van enige bescheidenheid te vervolgen: „Ik hou ervan dat deze show zo tijdloos en iconisch is en dat het zoveel geluk en vrolijkheid heeft gebracht voor mensen.”

