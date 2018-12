Laatste film Dave Mantel komt medio 2019 uit

Kill Mode vertelt over een vrijheidsstrijder die in de toekomst een geheim achterhaalt dat het bedrijf dat de wereld in handen heeft ten val kan brengen. Mantel deelt in de Engelstalige film onder meer het doek met Ted Neeley, de Amerikaanse acteur die al bijna een halve eeuw de rol van Jezus in de musical Jesus Christ Superstar vertolkt.

Het is nog niet duidelijk of Kill Mode ook in Nederland te zien zal zijn. Molly, de vorige film van het Utrechtse productiehuis, werd ook alleen maar in het buitenland uitgebracht.

Mantel overleed zaterdagochtend. Hij genoot vooral bekendheid door de rol van Menno Kuiper in Goede tijden slechte tijden. Ook speelde hij in hitfilms als Sonny Boy, Spijt! en De Groeten van Mike!. Hij werd 37 jaar oud.