Dook van Dijck waarschuwt voor faker op Tinder

De acteur heeft maandag al diverse berichten gehad van kennissen die dachten dat hij onder een schuilnaam op Tinder zat. „Ik ben dit niet mensen!” waarschuwt de ster uit de musicals De Marathon en Soldaat van Oranje. „Als je dit voorbij ziet komen, willen jullie dan rapporteren? #Fakenews.” Van Dijck laat desgevraagd weten dat hij zelf niet op Tinder zit.

De acteur is vanaf donderdag te zien in de romantische komedie All you need is love. Daarnaast maakt hij momenteel een podcast over de theatervoorstelling Emma wil leven die binnenkort in première gaat. In maart was hij te gast in de talkshow van James Corden.