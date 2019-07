Oprah hielp Sylvana Simons bij het beëindigen van ’gewelddadige’ relatie

In gesprek met presentator Tim den Besten laat Sylvana weten dat de Amerikaanse talkshowpresentatrice Oprah Winfrey haar een aantal belangrijke lessen heeft geleerd.

„Ik zat in een gewelddadige relatie en iemand die van zichzelf houdt staat het niet toe dat een ander je dat aandoet. En ook al dacht ik op dat moment niet slecht over mezelf, iets in mij vond het wel oké om zo behandeld te worden.”

Supermarktfobie

Toen de partijleider van BIJ1 op een dag op de bank zat en naar The Oprah Winfrey Show keek, viel het kwartje. „Er zat daar een dame – eigenlijk min of meer in dezelfde situatie. Oprah zei toen tegen haar: ’Maar lieverd, als je sterk genoeg bent om te blijven, en dit allemaal ondergaat, dan ben ik ervan overtuigd dat je ook sterk genoeg bent om te vertrekken en jezelf te bevrijden.’ En toen ben ik ook gegaan.”

Verderop in de uitzending onthult Sylvana iets wat vermoedelijk maar weinig mensen zullen weten. „Ik heb een supermarktfobie, of zoiets. Ik háát supermarkten. Ik sla altijd dicht, omdat er altijd te veel keus is. En als ik naar de supermarkt ga, dan sta ik meestal eerst nog tien minuten voor de deur, voordat ik iets heb van: oké Syl, je kunt het. Dat heb ik altijd al gehad.”