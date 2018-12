Bohemian Rhapsody trekt ruim 800.000 bezoekers

De muzikale biopic staat na vijf weken nog steeds op de eerste plek van best bezochte films. Bohemian Rhapsody is hard op weg de meest succesvolle bioscooptitel van het jaar te worden.

Het succes van de film is opmerkelijk, gezien de gemengde recensies. Er is veel lof voor hoofdrolspeler Rami Malek, maar sommige critici vinden dat de film te weinig de duistere aspecten van Mercury belicht, zoals zijn drugsgebruik en zijn worsteling met zijn geaardheid. Unaniem wordt overigens de manier geprezen waarop zijn ongeëvenaarde muzikale talent in de film wordt weergegeven.

In de arthousebioscopen doen vooral films over sterke vrouwen het goed momenteel. The Wife, met Glenn Close die na veertig jaar huwelijk uit de schaduw van haar beroemde man stapt, trok anderhalve week 31.000 bezoekers. En ook de veelgeprezen en bekroonde Nederlandstalige film Girl doet het heel goed. De Belgische inzending voor de Oscars vertelt over een transgendertiener die graag balletdanseres wil worden. De film van regisseur Lukas Dhont trok in een maand tijd bijna 70.000 bezoekers.