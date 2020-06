Beckhams bouwen ondergrondse tunnel

Uit vrees het volgende doelwit van de inbrekers te worden, zijn David en Victoria van plan hun huis in Cotswold flink onder handen te nemen. Een van die plannen is het aanleggen van een ondergrondse tunnel die hun huis verbindt met de garage. Op die manier kunnen ze snel en veilig vluchten als er gevaar dreigt.

Ook zou het koppel van plan zijn een extra veilige kamer te bouwen onder de bestaande garage. De onderste kelder zal niet alleen gebruikt worden voor ’de opslag van wijn’, maar zal ook ’de veiligheid van de bewoners verbeteren’, zo meldt Daily Express.

Onlangs liet ook Robbie Williams al weten zich niet meer veilig te voelen in zijn eigen huis in Los Angeles, nadat er bij tal van andere beroemdheden is ingebroken.