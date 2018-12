BZV-Steffi wist al op de tweede dag dat Roel de ware was

„Ik ben een kluizenaar geworden, de afgelopen 4,5 maand”, vertelt Roel aan Omroep Brabant. „Ik deed een pet en een zonnebril op. De garagedeur ging open als ik aankwam en gelijk weer dicht. Ik was echt vermomd.”

Toch ziet hengstenhouder Steffi uit Boekel ook de voordelen van een relatie achter de schermen. „Je leert elkaar heel goed kennen. Het zou voor iedere relatie wel goed zijn om je drie maanden achter de gordijnen op te sluiten want je hebt alleen elkaar en de rest mag het niet weten. Je wilt het er graag over hebben, maar dat kan niet.”

Terugkijkend op het liefdesavontuur in het programma zegt Steffi dat ze eigenlijk al vrij snel wist dat ze haar prins zonder paard gevonden had. „Toen we een gesprek hadden op een pak stro op de tweede dag, dacht ik ’shit hier gebeurt wel meer dan bij de rest’. Ik heb die dagen wel nodig gehad om het bij mezelf toe te laten. Toen is wel de vonk overgeslagen”, aldus Steffi.