Extra voorstellingen voor succesmusical Evita

In totaal hebben al meer dan 75.000 mensen Evita gezien. De musical vertelt over het leven van Evita Duarte, die in de jaren veertig de ‘first lady’ van Argentinië werd toen zij trouwde met Juan Peron. De veelbekroonde productie bevat onder meer het wereldberoemde nummer Don’t cry for me Argentina.

Het is de vierde keer dat er een Nederlandstalige bewerking van het stuk wordt gemaakt. Eerder gebeurde dit in 1987 (toen met Vera Mann), in 1995 (toen met Pia Douwes) en in 2007 (met Brigitte Heitzer).

De hoofdrollen worden ditmaal gespeeld door Brigitte Heitzer, René van Kooten, Esmé Dekker en Paul Donkers. De voorstelling is in elk geval tot eind 2019 in heel Nederland te zien.