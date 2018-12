Echtgenoot lid Zweedse Academie langer vast

Een lagere rechtbank had de Fransman eerder al veroordeeld tot twee jaar cel voor een verkrachting in 2011, maar achtte toen niet bewezen dat hij zich in dat jaar een tweede keer vergreep aan het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie en Arnault gingen daarop in hoger beroep. De man ontkende alle beschuldigingen.

Achttien vrouwen beschuldigden de Fransman vorig jaar in de media van seksueel wangedrag. Hij is uiteindelijk alleen vervolgd voor deze verkrachtingszaak. Andere feiten waren al verjaard of konden niet worden bewezen.

Het schandaal rond Arnault leidde tot een crisis binnen de Academie. Meerdere leden stapten op en de toekenning van de Nobelprijs voor de Literatuur werd afgeblazen. Arnault, die is getrouwd met dichteres Katarina Frostenson, wordt ook verdacht van het lekken van namen van aanstaande Nobelprijswinnaars.