Philip Freriks stopt definitief met column op NPO Radio 1

„Ik weet niet wat er aan de hand is”, zegt Freriks in Pauw. „Ze hebben mij bezworen dat het een misverstand is en dat ze willen dat ik blijf.” Aan tafel bij Jeroen Pauw antwoordt hij maandagavond luid en duidelijk ’nee’ op de vraag of hij nog terugkeert. „Ik stop sowieso”, aldus Freriks.

Op het voorval kwam de hoofdredactie van de VPRO later terug. „Laten wij heel duidelijk zijn: de redactie van OVT en de VPRO wil niets liever dan Philip Freriks behouden als columnist. Philip Freriks kan als geen ander de grote en kleine historische gebeurtenissen in zijn columns verenigen en de geschiedenis terugbrengen tot de menselijke maat”, lieten zij zondag in een reactie aan De Telegraaf weten.

Bekijk ook: Pijnlijk moment voor Philip Freriks live op radio