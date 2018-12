My Baby en Amber Arcades genomineerd voor Edison

Eerder op de avond werd al gemeld dat Wende, het duo Haevn en Douwe Bob in de race zijn voor de prijs voor beste album.

De nominaties in de acht andere categorieën worden dinsdagochtend in diverse programma's op radio en televisie onthuld. Het gaat onder meer om de kanshebbers in de categorieën nieuwkomer, hiphop, dance en Nederlandstalig.

De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d’Hont, is volgens de organisatie vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Grammy Award.