Helpt WOLTER zo zijn dochter in het zadel?

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar vanavond staat Wolter Kroes dan eindelijk in Koninklijk Theater Carré. De Amsterdamse volkszanger wordt bijgestaan door zijn dochter Pamela en is tot tranen toe geroerd. „Ik kan er niets aan doen, het gaat vanzelf. Niet alleen dat zij zo’n mooie stem heeft, maar vooral dat wij hier samen staan, wie had dat gedacht?” Ⓒ Albert den Iseger

Een langgekoesterde wens van WOLTER KROES gaat vanavond met zijn jubileumconcert in Amsterdam eindelijk in vervulling: optreden in Koninklijk Theater Carré en dat ook nog eens met een heel bijzondere gast: dochter PAMELA. Voor hem is het concert een mooi moment om terug te kijken: „Dan besef ik wat ik allemaal heb gemist en wat ik niet meer kan terugdraaien...”