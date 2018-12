ROY DONDERS (27) vandaag failliet

Nadat in januari zijn opa overleed, afgelopen zomer zijn relatie op de klippen liep en zijn winkel nu zo goed als zeker failliet gaat, is 2018 voor Roy Donders een absoluut rampjaar gebleken. Ⓒ Hollandse Hoogte

UPDATE - Huispakkenkoning ROY DONDERS zit nu zelf thuis! Zijn winkel in Tilburg is gesloten en vandaag beslist de rechter over zijn – door hemzelf aangevraagde – faillissement, waarmee zijn ’rampjaar 2018’ eindigt...