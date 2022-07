Tom Cruise kan zijn ogen niet van Catherine afhouden

Ⓒ ANP/HH

Koninklijke fans zijn ervan overtuigd dat Tom Cruise stiekem verliefd is op Catherine nadat een foto viraal is gegaan waarop te zien is dat de acteur met een twinkeling in zijn ogen naar de hertogin kijkt. Cruise zat slechts enkele plaatsen achter de vrouw van prins William tijdens zijn bezoek aan Wimbledon afgelopen weekend en hij leek dan ook vooral oog te hebben voor Catherine in plaats van de finale.