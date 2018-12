Rel na verzoek om twerken aan winnares Gouden Bal

De Noorse voetbalster was daar duidelijk niet van gediend en reageerde met een afgemeten ’non’ (nee) op het verzoek. Op de sociale media barstte een storm van kritiek los op Solveig.

Zo schreef toptennisser Andy Murray: „Waarom krijgen vrouwen nog steeds met zulke shit te maken? Welke vragen stelden ze eigenlijk aan Mbappé en Modric? Ik kan me voorstellen dat het iets met voetbal te maken had. Aan iedereen die denkt dat het gewoon een grapje was: dat was het niet. Ik ben mijn hele leven al bij sport betrokken en het is ongelooflijk hoeveel seksisme erin heerst.”

Solveig bood direct na het voetbalgala in Parijs zijn excuses aan bij Hegerberg. „Ik ben niet boos”, zei de Noorse. „Ik vatte het ook niet als iets seksistisch op.”