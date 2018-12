PETA boos over bruiloft Nick en Priyanka

„Gefeliciteerd, maar het was helaas geen heugelijke dag voor de dieren”, liet de Indiase tak van PETA op Twitter weten. „Olifanten die bij bruiloften worden ingezet, worden vastgebonden aan kettingen en de paarden worden in toom gehouden met zwepen met scherpe punten eraan. Andere mensen verwerpen olifantenritjes en houden trouwerijen zonder paarden.”

In een langer statement liet de organisatie weten dat Priyanka zich beter had moeten laten informeren. „Priyanka had geadviseerd moeten worden over de storm aan kritiek die zou volgen op deze dierenmishandeling. Je ziet er niet groots of glamoureus uit als je de mishandeling promoot van dieren die geen andere keuze hebben dan mee te werken, maar je wordt er juist nietig door.”