Rechter waarschuwt Cardi B na afwezigheid om fotoshoot

De zaak, die draait om een vechtpartij in een stripclub waar Cardi volgens de aanklacht de aanstichter van was, werd al eens zes weken uitgesteld op verzoek van het juridische team van de muzikante. Volgens TMZ lieten haar advocaten de rechter weten dat zij grote moeite hebben Cardi te bereiken, en dat ze alleen met haar management communiceren.

Daily Mail plaatste maandag foto’s van Cardi op een strand in Miami, die volgens de Britse krant zijn gemaakt op het moment waarop zij in de rechtbank had moeten zijn. De rapper is op de beelden gebodypaint en lijkt te poseren tijdens een fotoshoot. Volgens haar advocaten gaf het management van Cardi pas vlak voor het weekend door dat ze ’andere verplichtingen’ had en daardoor niet in de rechtbank aanwezig zou zijn.

De aanklagers vroegen de rechter om een arrestatiebevel voor de muzikante, maar die gaf haar nog één kans. Als ze zich vrijdag opnieuw niet meldt in de rechtbank, kan Cardi wel aangehouden worden.