Acteur haalt uit naar Kanye West

„Hey Kanye, zo cool dat je er bent. Als je even opkijkt van je telefoon, kun je zien dat we een show opvoeren hier. Het is onze openingsavond, dat is nogal een ding voor ons. Hartstikke bedankt”, twitterde Spector maandagavond tijdens de voorstelling.

The Cher Show draait om het leven en de carrière van Cher. Drie verschillende actrices spelen de zangeres in verschillende fases van haar loopbaan. Jarrod speelt in het stuk Sonny Bono, de ex-man van Cher.

Kanye reageerde direct: „De dynamiek in de relatie tussen Cher en Sonny, maakte dat Kim en ik elkaars hand pakten en zongen: ’I got you babe’. Please, vergeef me mijn gebrek aan etiquette. We hebben zoveel waardering voor de energie die jullie, jongens, in het maken van dit meesterstuk steken.”

Ook fans reageerden massaal, met tegenstrijdige opvattingen. Waar de een het briljant vindt dat Spector Kanye terechtwijst of de etiquette van Broadway aanhaalt, denkt een ander dat de acteur blij mag zijn dat de zanger überhaupt in de zaal zat en wijzen anderen erop dat het de rol van de acteurs is om het publiek genoeg te blijven boeien.