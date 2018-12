Travis Scott geeft college op Harvard

De vriend van Kylie Jenner had de smaak te pakken na zijn bijdrage. Hij vertelde aanwezigen tijdens de les al dat hij hoopte ooit zelf naar de universiteit te gaan, en maandag meldde de muzikant op Twitter dat hij zich over een paar dagen gaat aanmelden voor Harvard.

Het zal niet de eerste universitaire studie zijn voor Scott. Hij ging na zijn middelbare school naar de University of Texas, maar stopte in zijn tweede jaar om zich op zijn muziek te richten.

Volgens sommige fans van Travis en Kylie was de rappers aanmelding bij Harvard niet zijn enige grote levensbeslissing maandag. Kylie deelde in haar Instagram Stories een foto van de twee, met daarbij een ringemoji. Daardoor dachten veel volgers dat ze ten huwelijk was gevraagd door Travis. De realityster heeft haar foto verder niet toegelicht, maar het is niet de eerste keer dat ze een plaatje van een ring bij een kiekje van haar vriend plaatst.