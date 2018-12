Kourtney en Caitlyn begraven strijdbijl

Caitlyn trouwde in 1991 met Kris Jenner, de moeder van Kourtney, die toen twaalf jaar was. De realityster en haar zussen Kim en Khloé en broer Rob bouwden een goede band op met Caitlyn, die toen nog door het leven ging als Bruce. Dat bleef zo nadat Bruce en Kris uit elkaar gingen in 2013 en tijdens de transitie van de atleet naar Caitlyn twee jaar later.

De relatie werd slecht toen Caitlyn in 2017 een boek uitbracht, waarin ze onder meer schreef dat Kris tijdens hun huwelijk wist dat ze transgender was. Ook beweerde ze in het boek dat de vader van haar stiefkinderen, O.J. Simpson-advocaat Robert Kardashian, haar had toevertrouwd dat hij dacht dat O.J. schuldig was. Kourtney en haar zussen verbraken daarop het contact met hun ex-stiefvader.

Volgens bronnen van Radar Online is Kourtney van gedachten veranderd tijdens de bosbranden die vorige maand woedden in het gebied waar de familie woont. „Ze is daardoor naar een aantal dingen anders gaan kijken, en heeft contact opgenomen met Caitlyn. Ze wil dat haar kinderen grootouders in hun leven hebben.” Kourtney heeft drie kinderen met Scott Disick, die een aantal jaren geleden zijn beide ouders verloor. Haar eigen vader Robert overleed in 2003.