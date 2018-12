’Johan Derksen is geen vijand, homo’s, het wordt veel erger’

In het stuk houdt Paul Haenen een pleidooi voor satire, dat volgens hem op de Nederlandse tv niet meer te vinden is. „Ja, hobby-satire. Af en toe een gevaarloos grapje maken.” Vervolgens komt hij uit op alle ophef over de grapjes over homoseksuelen die Johan Derksen vorige week in het voetbalprogramma Veronica Inside maakte. „Johan Derksen noemt zijn gebabbel zelf heel relativerend ’voetbalkantinepraat’. Is toch goed om te horen? Hoe men daar over bepaalde dingen denkt.”

Vervolgens waarschuwt hij ’jonge homo’s’ dat het goed is te beseffen dat ’de aanvaarding van homoseksualiteit helemaal niet zo algemeen is. Sterker, dat er in onze maatschappij sprake is van homohaat’. „Misschien vind je het nu erg dat Johan Derksen dit zegt, maar het wordt nog veel en veel erger.”

’Leuk, provoceren’

„Bewaar je tranen voor als het echt pijnlijk wordt, bewaar je strijdlust voor de echte vijanden. En Johan Derksen is geen vijand. Hij houdt van homo’s en heeft misschien zelf ook wel een homo-ervaring.” Kortom, neem Derksen niet te serieus, adviseert dominee Gremdaat. „Hij vindt het leuk om met zijn uitspraken de grenzen op te zoeken. Dat vind ik ook leuk, om te provoceren. En al ben je het niet met hem eens, dan is het altijd beter dan saai en kleurloos.”

Hij noemt het dan ook ’volslagen idioot’ dat ’een minister zich hiermee gaat bemoeien’. „Heeft een mens niets beters te doen?”

Johan Derksen kwam vorige week onder vuur te liggen nadat hij een grapje had gemaakt in het voetbalprogramma Veronica Inside. Onder de hashtag #SorryJohan deelden veel mensen hun coming out-verhalen of kwamen ze met een steunbetuiging.