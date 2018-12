Liefdesverklaring Ellen DeGeneres mislukt compleet

Ellen had een vliegtuig gehuurd dat een spandoek sleepte waarop het getal 15 stond. Dat was, tot hilariteit van de twee, echter wat klein uitgevallen. „Ik had een 15 met een hartje besteld dat langs ons huis zou vliegen, maar ik had iets duidelijker moeten zijn over het formaat”, schreef de The Ellen Show-presentatrice bij beelden van het spandoek.

In het filmpje dat ze van het vliegtuig maakte is te horen dat het echtpaar hartelijk moet lachen om de actie. „Ik zie helemaal niks”, roept Ellen er proestend in uit.

Portia en Ellen dateten bijna vijf jaar voordat ze in 2008 in het huwelijksbootje stapten. Tijdens hun tienjarige jubileum afgelopen zomer deelden beide echtgenotes emotionele berichten over hun huwelijk en elkaar. Hun trouwdag viel samen met Nationale Achtbanendag, waardoor Ellen een clipje van haarzelf en Portia in een attractie deelde, waar ze bij schreef: „Het leven is een achtbaan. Ik ben blij dat ik naast jou zit.”