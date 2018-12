Catharina’s en Amalia’s gratis naar Hermitage

Ze mogen op vrijdag 7 december naar binnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. In Nederland wonen ruim 85.000 Catharina’s en bijna 500 Amalia’s, maar ook iedereen met een afgeleide voornaam zoals Katja, Kate, Amelia of Amelie, krijgt gratis toegang.

„De Hermitage Amsterdam draagt de koninklijke familie een warm hart toe en feliciteert met deze actie de jarige prinses. Koning Willem-Alexander was als prins van Oranje beschermheer van de Hermitage Amsterdam. Hij en Catharina-Amalia zijn verre nazaten van de Russische tsarina Catharina de Grote”, stelt het museum.

In de tentoonstelling Classic Beauties laat de Hermitage Amsterdam de bezoekers door Italië reizen. Uitgangspunt zijn de in de achttiende eeuw opgegraven klassieke beelden en bouwwerken, die veel kunstenaars inspireerden. De expositie toont ruim zestig sculpturen, schilderijen en tekeningen van 25 toonaangevende kunstenaars. Zo is er werk te zien van onder anderen Pompeo Batoni, Anton Raphael Mengs, Angelika Kauffmann, Giovanni Piranesi en Antonio Canova. V

Classic Beauties is nog te zien tot en met 13 januari.