In huid van de jonge Mozart Acteur Bart Rijnink was zelf kindster: ’Het is als ouder heel verleidelijk je talentvolle kind te pushen’

Door Colette Boegman

„Pas als je Mozart echt goed leert spelen, ontdek je hoe complex en briljant het is”, vertelt de acteur. Ⓒ Marijke de Gruyter en Nicolien de Jong

De vergelijking met Wolfgang Amadeus Mozart is natuurlijk niet te maken, maar hoe het is om een vroegbloeier te zijn, dat weet acteur Bart Rijnink ook. In de familievoorstelling Wolfgang, het wonderjong, speelt hij de beroemde componist als kind en als recalcitrante puber. Een verhaal over talent, succes en druk. Rijnink: „Het is als ouder heel verleidelijk je talentvolle kind te pushen.”