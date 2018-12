Prijzen, rackets, sokken: Boris Becker moet alles verkopen!

De voormalig tenniskampioen staakte gisteren zijn pogingen om een verkoop van zijn persoonlijke spullen tegen te houden, schrijft Daily Mail. Vorig jaar wist hij een verkoop die tweehonderdduizend pond zou kunnen opleveren voor schuldeisers, succesvol te voorkomen door te claimen dat het hem zou beroven van zijn ’persoonlijke waardigheid’. Maandag zei zijn advocaat in de rechtbank dat Becker zich niet langer verzet tegen de verkoop.

Becker heeft ook zijn claim laten vallen dat hij diplomatieke onschendbaarheid zou hebben als vertegenwoordiger van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij gebruikte dat eerder als argument op basis waarvan hij niet vervolgd zou kunnen worden, al sprak de minister van Buitenlandse Zaken een dergelijke rol van Becker toen al tegen. Nu Becker dus wel vervolgd kan worden, kan hij onderzoektegemoet zien waarbij zijn financiën onder de loep gelegd worden en advocaten hem daarover onder ede mogen ondervragen.

Becker werd in 2017 door een rechtbank in Londen failliet verklaard, vanwege een schuld bij een Britse privébank. Ook zijn voormalig zakenpartner Hans-Dieter Cleven eiste 8,8 miljoen euro van hem, maar volgens Bild stelde de rechter Boris ook in hoger beroep in het gelijk en moet Cleven nu de proceskosten van Becker betalen.