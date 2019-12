Regisseur Edward Norton verhoord om brand op set

Bij de brand in een flatgebouw in New York kwam een brandweerman om het leven. Zijn weduwe klaagde samen met een groep bewoners en de huisbaas van het pand de productiemaatschappij aan wegens nalatigheid. Het bedrijf wordt verweten dat onoplettendheid leidde tot de fatale brand in de kelder van het gebouw. Volgens een bewoonster stond er namelijk ’zeer ontvlambare apparatuur’ in de kelder.

Norton wordt volgens rechtbankpapieren op 20 februari onder ede over het voorval verhoord. Hij heeft zich tot nu toe nog niet in het openbaar uitgelaten over de brand.