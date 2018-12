Douwe Bob dubbel kans op Edison

In beide categorieën is ook Haevn genomineerd met het album Eyes Closed. Wende maakt met haar album Mens kans in de categorieën Nederlandstalig en album. De jury van Edison Pop 2019, onder voorzitterschap van Menno de Boer van Radio 538, noemt het album van Douwe Bob een meesterwerk. „Zo grillig als Douwe Bob in het leven lijkt te staan, zo constant blijven zijn muzikale prestaties”, valt te lezen in het juryrapport. „De opvolger van de moderne klassieker Fool Bar verrast vooral in vorm. De liedjes zijn trager en meeslepender, de productie retro en melancholiek.”

Over het debuutalbum van Haevn schrijft de jury: „Toen Eyes Closed in mei eindelijk het licht zag, konden gespannen fans opgelucht ademhalen: ook op een langspeler werken de warme klanken van Haevn even ontspannend als betoverend.”

De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. De prijzen worden op 11 februari in elf categorieën uitgereikt in Amsterdam. De overige genomineerden zijn Afterpartees, Amber Arcades, André Hazes, Bizzey, Davina Michelle, DeWolff, Donnie, EUT, Frenna, Guus Meeuwis, Ilse DeLange, Jett Rebel, Lucas & Steve, My Baby, Nielson, Pip Blom, R3hab, Ronnie Flex, San Holo, Tiësto & Dzeko, Tino Martin, Wende, Wesly Bronkhorst, Within Temptation, Wulf, Yorick van Norden en Zwart Licht.