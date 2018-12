EO stuurt BN’ers als CliniClowns naar zieke kinderen

In de tv-show, die gepresenteerd wordt door Harm Edens en Anne-Mar Zwart, is te zien hoe de kinderen door hun idool worden verrast. Zo gaan Hanne, Klaasje en Marthe langs bij Emma (5) die nog maar twee halve nieren heeft en daardoor snel ziek is. De 12-jarige Iris krijgt tijdens een van haar chemokuren een verrassingsbezoek van Pleun Bierbooms, winnares van The Voice 2017.

De avond is een initiatief van de Evangelische Omroep en Stichting CliniClowns. Zet ’m op! wordt 15 december uitgezonden om 20.25 uur op NPO 1.