Rose McGowan: ’MeToo kost me jaren van mijn leven’

Nu heeft McGowan vertelt dat het jaar dat volgde, haar erg heeft aangegrepen. „Het was zo stressvol; ik heb waarschijnlijk wat jaren van mijn leven verloren”, stelde ze in een interview volgens Daily Mail. „Ik heb zoveel intense verhalen gehoord, de meeste hartverscheurend. Vooral in dit laatste jaar, dat heel wat heeft losgemaakt bij veel mensen.” De actrice voelde zich een soort poortwachter. „Maar ik kan het aan en ik ben hier om het te dragen.”

Hoewel er kritiek ontstond die suggereerde dat MeToo op alle mannen gericht was, is dat volgens Rose McGowan absoluut niet het geval. „Gedraag je gewoon menselijk en het is allemaal prima. Mannen hoeven niet bang te zijn. Het is gewoon een culturele reset en dat is oké.”

Bekijk ook: Nieuw hoofdstuk voor Rose McGowan