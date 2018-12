Roy Donders bedankt voor steun na faillissement

„Ik heb er met de rest van de familie 8,5 jaar alles aan gedaan. Maar helaas, het heeft niet mogen lukken”, stelt de stylist in een video op Facebook. „Ik vind het verschrikkelijk dat ik dit nieuws moet mededelen. Maar het is niet anders, de ene winkel na de andere winkel gaat dicht.”

„Ik heb nog optredens en heb nog wel wat gespaard in de loop der jaren. Ik ga verder met optreden en ik zie wel wat 2019 mij brengt. Het was een verschrikkelijk zwaar jaar. Ik ben mijn opa en oma verloren, mijn relatie met Marvin is uit en nu als klap op de vuurpijl het faillissement van mijn winkel. Dat gaat me natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Het hoort bij ondernemen. Ik neem afscheid van de winkel en ik hoop dat 2019 mij iets heel moois gaat brengen.”

