Viktor Brand wilde Rad van Fortuin niet presenteren

„Daar heb ik ooit een test voor gedaan omdat men dat graag wilde. Toen heb ik gezegd: Ik doe die test omdat jullie dat graag willen. Maar weet wel dat als ik het word, dat we dan een probleem hebben, want dan moeten we echt heel lang praten voordat ik dit wil doen”, vertelt Brand aan Lex Gaarthuis in de Radio 10-podcast De 10 Van. „Ze wilden me toen toch nog in die rol zien. Maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan.” Waarom hij de klus uiteindelijk weigerde, zegt hij niet.

De presentator vindt wel dat je goed moet nadenken voordat je nee zegt. „Want het is wel je werk en je wordt goed betaald door SBS.” Maar Brand doet naar eigen zeggen zoveel klussen „dat ze mij nooit kunnen betichten van werkweigering.”

Voor de voorgenomen fusie tussen SBS en RTL vreest de presentator niet. „Het is uiteindelijk onvermijdelijk. Je zult gaan zien dat er een aantal zenders worden samengevoegd die nu een beetje dubbelen. Wat dat voor de presentatoren gaat betekenen; ik heb geen idee, maar ik maak me geen zorgen.”