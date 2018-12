Boef: ’Drie keer 1000 euro als jullie een 9+ halen’

Dit keer is de uitdaging aan scholieren. „Ik geef met kerst 1000 euro weg. Het enige wat je moet doen is zorgen dat je deze maand een 9+ scoort op een van je toetsen.” De fans die niet meer op school zitten, roept hij op dan maar hun neefje, broertje of zusje te motiveren. Een bewijs moet wel meegestuurd worden.

Heel simpel dus, vindt Boef: „Zorg voor goede cijfers op school, ik zorg voor goede cijfers in je zak.” En dat is niet de enige beloning; de drie winnaars die hij uitkiest, krijgen ook een VIP-ticket voor een van zijn optredens.

Kort na zijn post deelde de rapper een update: „Weet je wat? Ik maak er 3000 euro van! Ik geef 3 keer 1000 euro weg aan mensen die een 9+ hebben gehaald.”

