Sietse Bakker: redelijk zeker dat VK Songfestival organiseert

De European Broadcasting Union (EBU) maakte vrijdag bekend dat er gesprekken zijn gestart over de organisatie van het evenement. „Na de beslissing van de EBU willen we uiteraard graag praten over het organiseren van het songfestival”, meldde de Britse omroep BBC later.

Bakker denkt dat dit niet zomaar gezegd wordt „als je niet min of meer zeker weet dat het die kant opgaat.” Het is ook en „logische keuze”, vindt hij. „Ze zijn tweede geworden.” Hij zegt te hopen dat de BBC samen wil werken met de Oekraïense omroep UA:PBC, om samen de shows te gaan maken. Dat is nog niet eerder gebeurd, „een interessant experiment” besluit Bakker.

Niet blij

UA:PBC is niet blij met de mededeling dat ze volgend jaar het Eurovisie Songfestival niet mag organiseren. In een bericht dat is ondertekend door de minister van Cultuur, Oleksandr Tkatsjenko, omroepbaas Tsjernotytski Mykola en oud-winnaars Ruslana (2004) en Kalush Orchestra-frontman Oleh Psiuk (2022) stelt UA:PBC dat de EBU het besluit „zonder discussie” heeft genomen.

Volgens Bakker is er „uitgebreid met ze overlegd”, zegt hij bij Humberto. „Ze hebben de kans gehad om een hoop vragen te beantwoorden.” Wat betreft de EBU staat veiligheid voorop, zegt Bakker. De vragen zijn „keurig” beantwoord, maar de veiligheid kan niet worden gewaarborgd. „Ik snap dat het voor Oekraïne ongelofelijk verdrietig is.”