Prins Charles naar Washington voor begrafenis Bush sr.

President Donald Trump heeft woensdag uitgeroepen tot dag van nationale rouw. De vlaggen op het Witte Huis, op overheidsgebouwen en legerbases zullen daarnaast dertig dagen lang halfstok hangen.

Trump en zijn vrouw Melania zullen de uitvaartdienst in Washington bijwonen. George W. Bush, die net als zijn vader ook president van de VS was, spreekt tijdens de ceremonie.

Op donderdag wordt Bush begraven in Texas.