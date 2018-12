Koning Filip mijdt opening AfricaMuseum om mogelijke kritiek

Het voormalige Koninklijk Museum voor Midden-Afrika werd eind 19e eeuw gebouwd ter meerdere eer en glorie van Leopold II, maar is de afgelopen vijf jaar grondig verbouwd. Het nieuwe museum, dat AfricaMuseum heet, kijkt met een veel kritischer blik naar dat koloniale verleden en heeft ook meer oog voor de donkere kant ervan.

De koning zou bij de opening dus geconfronteerd kunnen worden met kritiek op zijn voorganger Leopold II, bijvoorbeeld in het museum maar mogelijk ook in de toespraken. Koning Filip wil een bezoek mijden aan een museum waarover het debat nog niet is beëindigd. „Het is wel een prachtig museum. Misschien zal de koning het later wel eens bezoeken”, zegt een woordvoerder.

De Standaard schrijft dat het werk aan het museum nog niet helemaal is afgerond. Het is volgens het paleis ook nog onduidelijk wie welke toespraak zal geven.