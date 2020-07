De DOORBRAAK in EPSTEIN-zaak waar iedereen op wachtte

Jeffrey Epstein met Ghislaine Maxwell Ⓒ Hollandse Hoogte

Een enorme doorbraak! Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat Ghislaine Maxwell, de vermeende madam van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, is opgepakt. Dit keerpunt komt na maanden en maanden van onzekerheid. Steeds weer was de vraag: waar verstopt zich de vrouw die vermoedelijk veel, zo niet álles weet over de duistere praktijken van Epstein? En die mogelijk andere mensen aan de top, zoals prins Andrew, kan meeslepen in haar val.