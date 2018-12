BAFTA’s blijven Oscar-uitreiking voor

Dat betekent dat de Britse filmprijzen ook in 2020 eerder worden uitgereikt dan de Oscars in Hollywood. De BAFTA’s zijn sinds 2001 jaarlijks een belangrijke graadmeter voor welke acteurs en films een Oscar winnen.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de prestigieuze filmprijzen in Hollywood, kondigde in augustus aan de uitreiking in 2020 met twee weken te vervroegen, van 23 februari naar 9 februari.

De eerstvolgende uitreiking van de BAFTA’s is op 10 februari, twee weken voor de Oscar-uitreiking op 24 februari. De BAFTA-nominaties worden op 9 januari bekendgemaakt in Londen. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri won dit jaar een BAFTA voor beste film.