Stiefmoeder Monique Westenberg overleden

„Mijn pinda mama! Toch nog heel onverwachts is mijn aller liefste pinda mama, Maria, gister avond overleden. Na meer dan een jaar vechten tegen alle ziektes die je zijn overkomen, dachten we dat je er eindelijk bovenop ging komen, er was weer een klein beetje hoop. We lachten zelfs weer met elkaar en na 9 weken in het ziekenhuis kregen we hoop dat je hier snel uit zou mogen”, schrijft een emotionele Monique bij een reeks foto’s op Instagram.

„Helaas was jouw hartje te zwak na alles wat je lichaam heeft moeten doorstaan. Jouw mooie, eerlijke hartje! De afgelopen twee jaar hebben we gelukkig naast elkaar gewoond waardoor we elkaar iedere dag hebben gezien, waardoor André de eerste twee jaar van zijn leventje iedere dag met zijn oma heeft doorgebracht. Lieve Maria, ik ben je dankbaar voor de 20 jaar liefde, zorgzaamheid, je luisterend oor, goede adviezen, wijsheid, gekkigheid en eerlijkheid, maar bovenal voor alles wat je papa hebt gegeven. Ons gezin is niet meer compleet zonder jou. Ik ga je zo onbeschrijflijk veel missen mijn Pinda mama. Mijn hart is gebroken.”

Ideale schoonmoeder

Ook André heeft niets dan mooie herinneringen aan zijn schoonmoeder. „Ik weet nog onze eerste ontmoeting. Ik was de hele dag nerveus jou en mijn schoonvader te ontmoeten. Het moment dat ik binnen stapte in het geliefde Het Zonnetje werd ik ongelooflijk warm ontvangen. We hebben de hele avond met zijn vieren gedronken, gesproken, gelachen. Jij bent in de 4,5 jaar dat je in mijn leven was zo’n belangrijke kracht. Zo lief, zo echt, zo puur. En nu ineens ben je er niet meer. Je was de ideale schoonmoeder en Pinda mama van mijn vrouw. Jij blijft altijd de oma van ons kind en we zullen er alles aan doen dat hij zich jou altijd zal herinneren. Bedankt voor de mooie jaren en wij houden van jou. Een geliefde Rotterdammer is heengegaan en zal een groot gemis zijn voor heel veel mensen.”