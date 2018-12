BZV-Michelle en Maarten praten over kinderen

„Het voelt goed, maar het is gek dat nu ineens alles mag. Eerst moesten we alles stiekem doen met de gordijnen dicht, nu mogen de gordijnen open”, vertelt Michelle in een interview met Omroep Brabant. Als de twee elkaar wilden zien, moesten ze dan ook een ingewikkeld plan bedenken zodat niemand hen zou zien.

„Als Maarten naar mij kwam had ik de poort alvast open gezet, reed hij de schuur van mijn broer in, ging de schuur gelijk dicht en kwam hij via een deurtje in de dierenweide om vervolgens bij mij aan te komen”, legt ze uit. „En als ik naar Maarten ging, liep ik met een doek over mijn hoofd zodat de mensen die bij Maarten in de buurt wonen mij niet herkenden.”

Kleine hummeltjes

De twee zijn dan ook erg blij dat het eindelijk bekend is dat ze nog steeds samen zijn. „Er ligt wel een bepaalde druk op je relatie als je het geheim moet houden en je alleen maar binnen mag zitten. Nu mogen we eindelijk leuke dingen doen met familie en vrienden, dus die druk is eraf.”

Michelle en Maarten zijn dan ook niet van plan het rustig aan te doen. Zo liet Maarten al weten dat hij snel wil gaan samenwonen. „De koffers worden zo langzamerhand klaargezet en we zijn al een beetje aan het kijken wat wel en niet meegaat.” En daar blijft het niet bij: „Het is ook de bedoeling dat er ooit kleine hummeltjes rondlopen. Maar eerst samenwonen”, lacht Michelle.