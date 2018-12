Caroline de Bruijn: ’Leer je tekst, verdomme!’

„Wij nemen bij GTST natuurlijk in noodtempo op”, legt Caroline uit in een interview met Veronica Magazine. „Even met de regisseur sparren over hoe de scène eruit gaat zien? Nog eens een poginkje wagen, even op een andere manier proberen? Daar is geen tijd voor.”

Ze maakt duidelijk dat je dus al een goed idee moet hebben van de scène en hoe je die wilt spelen zodra je op de set komt. „Sommige mensen hebben er echt moeite mee om hun tekst te reproduceren op de set, tja, dan houdt het gauw op. Of als mensen denken van: ach joh, het is Goede Tijden maar, wat kan jou het schelen. Dat kan me wel irriteren. Want iedereen staat daar z’n stinkende best te doen, en die mensen laat je in de kou staan.”

Voor nieuwelingen heeft de actrice dan ook een duidelijk advies: „Leer je tekst verdomme! Hahahahahaha.”