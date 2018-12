Ariana Grande komt op voor ex na doodsverwensing

„Ik heb mijn mond gehouden. Ik heb nooit namen genoemd of een woord gezegd over iets of iemand. Ik probeer te begrijpen hoe het kan dat wanneer er iets gebeurt met een jongen, de hele wereld hem afvalt zonder de feiten te kennen. Zeker in het huidige klimaat waarin iedereen het fantastisch lijkt te vinden om beledigd te zijn, is dit verbijsterend”, schrijft Pete op Instagram.

„Ik word al negen maanden online én op straat gepest”, gaat hij verder. „Ik heb openlijk gesproken over bipolariteit en suïcidale gedachten, in de hoop dat het aandacht op het probleem vestigt en kinderen zoals mezelf, die niet op deze wereld willen zijn, kan helpen. Ik wil dat jullie weten dat hoe hard iemand me ook tot zelfmoord probeert te dwingen, ik zal het niet doen. Het is belachelijk dat ik dat moet zeggen.”

Vergevingsgezindheid

Ariana Grande steunt haar ex overduidelijk. Hoewel ze niet onder Pete’s bericht zelf tikt, reageert ze wel in haar Stories. „Ik weet dat jullie dit al weten, maar ik heb het gevoel dat ik mijn fans eraan moet herinneren om vriendelijker om te gaan met anderen. Ik steun vergevingsgezindheid en positiviteit”, schrijft ze. „Ik geef heel veel om Pete en zijn gezondheid. Ik vraag jullie om alsjeblieft vriendelijk om te gaan met anderen, ook op het internet.”

„Ik heb door mijn eigen fouten geleerd om niet te reageren op het internet, dus ik begrijp het”, gaat ze verder. „Maar jullie weten nooit wat iemand meemaakt. Zelfs niet als ze dingen delen op sociale media of zich in het openbaar op een bepaalde manier gedragen. Dus alstublieft, stop ermee en laat het los. Ik zal altijd van hem blijven houden, en als je ooit een andere indruk van mijn recente werk gekregen hebt, mis je waarschijnlijk het punt.”

Veel fans zagen haar laatste single Thank u, Next als een dikke middelvinger aan Pete, maar dat ontkent de zangeres. Wie goed naar de tekst luistert, zal dat ook horen dat ze juist zingt dat ze dankbaar is voor hem.