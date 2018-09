Broertje Lindsay Lohan staat model voor Vogue

Cody kreeg in maart 2016 een contract bij IMG Models, hetzelfde modellenbureau als waar onder anderen Gigi en Bella Hadid onder contract staan. De 21-jarige jongen, die inmiddels liever wordt aangesproken met de naam Dakota Wyatt Lohan, is de jongste telg van de Lohan-familie.

Op Twitter deelt Lindsay trots de foto van haar broertje, die voor Vogue China is gefotografeerd in een blouse met hoge kraag en daarover een lang vest. Het is niet de eerste keer dat Cody model staat. Al op 9-jarige leeftijd liep hij de catwalk voor Child Magazine tijdens New York Fashion Week.